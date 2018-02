L’entreprise américaine de conseil et de services numériques CTG annonce l’acquisition de Soft Company, une ESN basée à Paris spécialisée dans le conseil et la transformation digitale, affichant une offre et des expertises très complémentaires à celles du groupe. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

« L’acquisition de Soft Company constitue une étape importante dans la stratégie de développement du groupe CTG. Elle permet d’une part d’étoffer le portefeuille de services du groupe mais aussi d’explorer un nouveau secteur de marché, la banque-finance, en forte croissance en France », déclare dans un communiqué Bud Crumlish, CEO de CTG. « Cette opération étend notre présence en Europe tout en confortant la base existante de CTG sur les marchés belges et luxembourgeois. »

Plus de 200 consultants de Soft Company interviennent sur des projets à haute valeur ajoutée au travers d’offres spécialisées orientées « métier » et « technique » pour le secteur bancaire et assurance, mais aussi dans le développement d’applications complexes et dans la Data Intelligence.

Soft Company sera une filiale de CTG Europe sous la direction de son équipe actuelle, composée de Moïse Torjmane, Léon Levy et Serge Saada.

Filiale du Computer Task Group (CTG) basé à Buffalo (Etat de New York), CTG Europe intervient sur le Vieux Continent depuis 1990 dans des domaines variés tels que les services applicatifs, les services de test, la gestion des services informatiques et la mise en conformité réglementaire. Le groupe a une présence reconnue en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et auprès des institutions européennes. Il emploie actuellement 3.000 personnes dont environ 800 en Europe de l’Ouest.