Le gouvernement fédéral allemand envisage une réglementation environnementale stricte qui mettra fin à la durée de vie limitée des smartphones. Elle obligera les fabricants à proposer des pièces de rechange et des mises à jour de sécurité pendant une période de sept ans.

Jusqu’alors, la Commission européenne (CE) souhaitait que les fabricants offrent des mises à jour logicielles et des pièces de rechange pour les smartphones sur une durée de cinq ans (ainsi que des pièces de rechange pour les tablettes pendant une année supplémentaire) mais le gouvernement fédéral allemand veut aller plus loin, selon le site d’information Heise Online.

L’Allemagne insiste pour que les pièces de rechange soient disponibles à « un prix raisonnable » sans en augmenter le prix et en assurant une mise à disposition rapide des pièces de rechange. Elle soutient également le projet de la CE de mettre en place une politique d’éco-conception stricte incluant des batteries de longue durée, des étiquettes énergétiques et un indice de réparabilité pour les smartphones et les tablettes (comme c’est le cas en France depuis ce début d’année).

Les fabricants ne sont pas du même avis. L’association DigitalEurope Industry, qui représente Apple, Huawei et Samsung entre autres, estime que trois ans de disponibilité des mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour du système d’exploitation sont suffisants. Selon elle, les fabricants ne devraient avoir à proposer que des batteries et des écrans de rechange car ce sont les pièces les plus sujettes aux pannes.

Si le gouvernement allemand remporte la partie, ce sera une grande victoire pour les consommateurs, la planète… et in fine pour les fabricants de smartphones aussi. En effet, mieux vaut ne pas scier la branche sur laquelle on est assis.