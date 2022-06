Le marché mondial des services open source devrait croître de 18,2% annuellement pour atteindre les 50 milliards de dollars US d’ici 2026. Résultat : « 93% des employeurs ont du mal à trouver des personnes qualifiées », révèle la dixième édition du baromètre annuel de la fondation Linux sur les emplois dans l’open source.

Or, près de la moitié (46%) des entreprises interrogées prévoit d’augmenter ses recrutements dans le domaine des logiciels libres au cours des six prochains mois.

« Il y a un écart énorme entre l’offre et la demande », déclare Clyde Seepersad (cf. photo/vidéo), le directeur de la formation et de la certification au sein de la Fondation Linux. Le rapport révèle que la rémunération est devenue le principal critère de choix entre deux offres, ce qui est également le cas dans l’informatique professionnelle en France, selon une récente étude de Fed IT.

Les horaires flexibles et le travail à distance sont devenus la norme. « Sans cela, n’espérez pas retenir les meilleurs talents du secteur. »

Par ailleurs, les certifications étant plus importantes que jamais, 90% des employeurs se disent prêts à prendre en charge la formation continue de leur personnel spécialisé dans l’Open Source.

D’après l’étude, les compétences les plus recherchées tournent autour du cloud et des conteneurs (69%). Les compétences purement Linux restent également très demandées (61%). Viennent ensuite les compétences DevOps et celles en cybersécurité.

Pour les personnes souhaitant entrer dans le domaine de l’open source, la compétence la plus intéressante à acquérir est la maîtrise du système de contrôle de version Git, selon Clyde Seepersad. « Avec DevOps, tout le monde est devenu collectivement responsable du code ». Il estime désormais indispensable « de se mettre dans la dynamique de développement collaboratif. »