Avant de candidater à un poste décrit sur une offre d’emploi, les professionnel·le·s de l’IT examinent en premier les missions proposées, la position géographique de l’entreprise et la rémunération, selon une étude de Fed IT.

Si la rémunération n’apparait pas en tête des critères lors de la recherche des offres emploi, elle est déterminante lorsqu’il s’agit de départager deux propositions. Les trois premiers critères de sélection entre deux offres similaires sont la rémunération (66%), la proximité géographique du poste (46%) et l’intérêt des missions proposées (43%). On note que la rémunération reste le premier critère, quelle que soit l’expérience professionnelle des répondants.

« Nous conseillons aux entreprises de rédiger leurs annonces avec le plus grand soin », expose Jean-Baptiste Gamel, manager de Fed IT, le cabinet de recrutement en charge de l’étude. « Les candidats regardent en priorité le contenu du poste et les missions associées ainsi que le salaire. Nous recevons d’ailleurs des candidatures plus pertinentes et en plus grand nombre lorsque la rémunération est indiquée en toute transparence ». Et Fed IT de présenter un tableau des rémunérations 2022 en fonction des régions française et des fonctions (cf. graphique).

On note également que 98% des candidat·e·s se renseignent sur l’entreprise avant de postuler.

34% des profils IT envisagent de ne rester qu’un à trois ans dans leur nouvelle entreprise. Cette ‘volatilité’concerne même les profils plus expérimentés (jusqu’à 15 ans d’expérience), prêts à saisir les nouvelles opportunités.

Il est à noter, qu’une fois en poste, les répondant·e·s sont davantage sensibles à l’ambiance de travail (84%). La rémunération passe en seconde position (76%).

Fed IT affirme donc qu’il est impératif de bien intégrer les collaborateur·rice·s pour mieux les fidéliser et rappelle que la place du télétravail est désormais essentielle.

Méthodologie

Dans le cadre d’une étude annuelle, Fed IT a interrogé 200 profils spécialisés dans les métiers de l’IT (développement, infrastructure, décisionnel, chefferie de projet et management) pour recueillir leur perception du marché et mieux cerner les critères décisifs qui guident leurs choix en matière d’emploi. L’étude a été réalisée entre mars et mai 2022.