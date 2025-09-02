Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, équipe la Polyclinique Saint-Côme du logiciel d’EAI Jeebop, outil de nouvelle génération, pour lui permettre d’interconnecter aisément ses applications métiers.

La Polyclinique Saint-Côme bénéficie d’une capacité de 270 lits et dispose d’un plateau technique complet et performant. Afin de délivrer une qualité de soin de premier plan à ses patients et de piloter efficacement ses opérations, le recours à un système d’information performant et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est un élément stratégique. Au regard de ces éléments, la Polyclinique Saint-Côme utilise de nombreuses applications métiers qui se doivent de communiquer entre elles efficacement.

C’est dans ce contexte qu’historiquement la DSI a développé des demi-connecteurs pour ses solutions. Toutefois, en 2023, il a été décidé d’industrialiser cette démarche en se tournant plutôt vers une plateforme EAI. Suite à un appel d’offres et à l’évaluation des plateformes du marché, la solution Jeebop de Wraptor a été choisie pour son ergonomie, sa simplicité d’utilisation et son approche financière attractive.

Agissant comme une véritable multiprise, l’EAI Jeebop assure l’interopérabilité et la gestion des flux de l’ensemble des applications internes et externes. Grâce à sa facilité de modélisation, il est possible de mettre en place des interfaces opérationnelles très rapidement, qu’elles soient normées ou spécifiques.

Après avoir reçu un programme de formation de la part des équipes de Wraptor, la solution a été déployée dans une logique progressive pour migrer les applications vers l’EAI qui se positionne désormais comme la plateforme centrale où transitent les différents flux. Lancé il y a un an, le projet a d’ores et déjà permis de migrer plus de dix applications. À terme, près de 30 applications seront connectées à Jeebop, dont le DPI. Ce déploiement progressif permet de s’assurer de la pertinence de chaque opération. Au niveau du support et de l’accompagnement, la Direction des Systèmes d’Information a pu compter sur le soutien des équipes de Wraptor.

Damien COTTREL, DSI de la Polyclinique de Saint-Côme « Nous bénéficions désormais d’une plateforme EAI intuitive que nous pouvons paramétrer de manière autonome pour connecter nos applications et faire évoluer notre SI. Nous sommes ainsi plus réactifs pour mener nos opérations et bénéficions d’une bonne traçabilité des flux qui transitent par Jeebop. »