Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, équipe la Polyclinique Saint-Côme du logiciel d’EAI Jeebop, outil de nouvelle génération, pour lui permettre d’interconnecter aisément ses applications métiers.

 La Polyclinique Saint-Côme bénéficie d’une capacité de 270 lits et dispose d’un plateau technique complet et performant. Afin de délivrer une qualité de soin de premier plan à ses patients et de piloter efficacement ses opérations, le recours à un système d’information performant et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est un élément stratégique. Au regard de ces éléments, la Polyclinique Saint-Côme utilise de nombreuses applications métiers qui se doivent de communiquer entre elles efficacement.

 C’est dans ce contexte qu’historiquement la DSI a développé des demi-connecteurs pour ses solutions. Toutefois, en 2023, il a été décidé d’industrialiser cette démarche en se tournant plutôt vers une plateforme EAI. Suite à un appel d’offres et à l’évaluation des plateformes du marché, la solution Jeebop de Wraptor a été choisie pour son ergonomie, sa simplicité d’utilisation et son approche financière attractive.

 Agissant comme une véritable multiprise, l’EAI Jeebop assure l’interopérabilité et la gestion des flux de l’ensemble des applications internes et externes. Grâce à sa facilité de modélisation, il est possible de mettre en place des interfaces opérationnelles très rapidement, qu’elles soient normées ou spécifiques.

 Après avoir reçu un programme de formation de la part des équipes de Wraptor, la solution a été déployée dans une logique progressive pour migrer les applications vers l’EAI qui se positionne désormais comme la plateforme centrale où transitent les différents flux. Lancé il y a un an, le projet a d’ores et déjà permis de migrer plus de dix applications. À terme, près de 30 applications seront connectées à Jeebop, dont le DPI. Ce déploiement progressif permet de s’assurer de la pertinence de chaque opération. Au niveau du support et de l’accompagnement, la Direction des Systèmes d’Information a pu compter sur le soutien des équipes de Wraptor.

 Damien COTTREL, DSI de la Polyclinique de Saint-Côme « Nous bénéficions désormais d’une plateforme EAI intuitive que nous pouvons paramétrer de manière autonome pour connecter nos applications et faire évoluer notre SI. Nous sommes ainsi plus réactifs pour mener nos opérations et bénéficions d’une bonne traçabilité des flux qui transitent par Jeebop. »

Nos lecteurs ont lu ensuite


Wraptor annonce la disponibilité de sa solution JEEBOP V5
Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, présente la nouvelle version de sa solution EAI JEEBOP qui s’enrichit de nombreuses fonctionnalités et d’une nouvelle interface toujours plus attractive. Concrètement, Jeebop Santé permet...

Helpevia fait le choix de l’EAI avec Wraptor
Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, accompagne la centrale d’achat Helpévia dans la mise en œuvre d’un EAI de nouvelle génération lui permettant de gérer ses différents flux métiers.   Depuis...

Wraptor et Terenui valident leur homologation DMP V2
Wraptor, éditeur d’une plateforme EAI, et Terenui, concepteur d’une gamme de logiciels destinés aux établissements de santé, valident leur homologation DMP V2.   Après l’homologation de son EAI JEEBOP, Wraptor a lancé une nouvelle démarche d’homologation...

Wraptor sort la version 3.5 de sa suite Jeebop
L’éditeur des Bouches-du-Rhône annonce la disponibilité de la V3.5 de sa plate-forme d’EAI Jeebop, qui inclut de nouvelles fonctionnalités de modélisation, de reporting et de supervision....

Wraptor remporte l’appel d’offres « interopérabilité EAI/EDI » de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière
Wraptor, éditeur de la solution EAI Jeebop dédiée au secteur de la santé, confirme son expertise en remportant un appel d’offres de grande envergure qui lui permettra d’intégrer le catalogue de la Centrale d’Achat de l’Informatique...