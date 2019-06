Wraptor, éditeur de la solution EAI Jeebop dédiée au secteur de la santé, confirme son expertise en remportant un appel d’offres de grande envergure qui lui permettra d’intégrer le catalogue de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH). Dans ce contexte, sur les quatre offres présentées, Jeebop 4.7 s’est vu décerner la première place du classement sur la base de critères d’évaluation techniques et financiers.

Jeebop permet de modéliser et de superviser efficacement les échanges du SIH. Agissant comme une véritable multiprise, l’EAI Jeebop assure l’interopérabilité et la gestion des flux de l’ensemble des applications internes et externes. Grâce à sa facilité de modélisation, les DSI des établissements de santé peuvent mettre en place des interfaces opérationnelles très rapidement, qu’elles soient normées ou spécifiques. À l’aide de la supervision, elles peuvent alors rapidement agir sur les problèmes en cas de détection d’anomalie.

En ayant remporté cet appel d’offres, la plateforme Jeebop sera donc référencée au catalogue CAIH et pourra être sélectionnée sans appel d’offres préalable par les établissements publics de santé de toutes tailles. Ces derniers pourront aussi bénéficier de conditions financières négociées.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « En remportant la première place de cet appel d’offres, nous démontrons notre capacité à nous positionner en partenaire stratégique des structures publiques de santé souhaitant s’appuyer sur une plateforme éprouvée pour mener à bien leurs échanges électroniques de données et jouer la carte de l’interopérabilité. Notre solution leur permettra de gérer en toute sécurité leurs opérations courantes et de s’appuyer sur un SIH toujours plus agile, convergent et performant. Cela se traduira au final par une meilleure qualité de soin pour les patients et plus de confort de travail pour le personnel hospitalier. »