Palo Alto Networks continue de récolter les fruits de sa stratégie de plateformisation. Le géant de la cybersécurité a clos fin octobre le premier trimestre de son exercice 2025 sur un chiffre d’affaires de 2,14 Md$, en hausse de 14% sur un an. Son bénéfice net s’est établi à 350,7 M$ contre 194, M$ au premier trimestre 2024. Le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 1,56$, dépassant de 8 cents les estimations des analystes alors que le chiffre d’affaires est en ligne avec les attentes.

« Nous constatons que le marché prend de plus en plus conscience que la plateforme est un facteur de changement qui résoudra la sécurité et permettra de meilleurs résultats en matière d’IA. Je pense qu’il s’agira d’une tendance pluriannuelle pour laquelle nous sommes les mieux placés pour répondre à nos clients », a commenté dans un communiqué Nikesh Arora, le PDG de Palo Alto Networks.

A la fin du trimestre, la société recensait un cumul de 1100 contrats sur l’une de ses trois plateformes (sécurité réseau, cloud et opérations), avec des revenus récurrents annualisés (ARR) supérieurs à 1 M$. Un nombre de contrats qu’elle espère tripler d’ici 2030. L’ARR a augmenté de 40% sur un an pour atteindre 4,5 Md$ à la fin du trimestre, dont 53% issus des plateformes.

Les résultats bénéficient aussi de la finalisation de l’acquisition des actifs QRadar SaaS d’IBM, ouvrant la voie à une migration des clients d’IBM vers la plateforme Cortex XSIAM et confortant les ambitions de Palo Alto de devenir un poids lourd sur le marché de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

La société a précisé avoir déjà enregistré un total de plus de 80 millions de dollars de réservations provenant de clients QRadar. Avec cet apport et la croissance rapide de XSIAM, la plateforme Cortex a dépassé pour la première fois le milliard de dollars de revenus récurrents (ARR) sur le trimestre.

« Nous pensons que cet accord nous aidera à devenir l’un des trois principaux acteurs du secteur SIEM au cours des années à venir », a déclaré Nikesh Arora lors de ses échanges avec les analystes.

Le groupe se montre confiant pour la suite de l’exercice 2025 en relevant ses prévisions de revenus à 9,1 Md$, soit une croissance de 14 % d’une année sur l’autre. La société a également relevé sa prévision de bénéfice net ajusté par action à une fourchette de 6,26 à 6,39 dollars par action, contre 6,18 à 6,31 dollars précédemment.