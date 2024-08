Palo Alto Networks a dépassé les attentes pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2024, clos fin juillet et rassuré sur le bien-fondé de sa stratégie de plateformisation. Son chiffre d’affaires a augmenté de 12% d’une année sur l’autre pour atteindre 2,19 Md$, contre 2,13 Md$ attendus par le consensus. Le bénéfice par action s’est élevé à 1,51$, soit 10 cents de plus que les attentes de Wall Street.

Suite à la publication des résultats de son second trimestre, le fournisseur californien de cybersécurité avait dévissé en bourse après avoir expliqué que sa stratégie de plateforme aurait un impact négatif transitoire sur ses performances et revu en baisse ses perspectives. Il avait même été visé par un recours collectif d’investisseurs accusant la direction d’avoir fait de fausses promesses sur les gains de cette réorientation stratégique.

Pour répondre aux besoins de consolidation des outils de sécurité, Palo Alto a segmenté son offre en trois grandes plateformes : sécurité réseau, sécurité cloud (Prisma Cloud) et sécurité des opérations (SecOps). L’entreprise a aussi proposé une offre de six mois de services gratuits pour aider les clients à couvrir les coûts de consolidation. Un pari qui a impacté pendant plusieurs mois les résultats mais se révèle aujourd’hui gagnant.

« Nous avons terminé l’année avec une solide exécution de notre stratégie de plateforme au quatrième trimestre », a commenté dans un communiqué Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG a fait part d’une accélération des réservations au second semestre et d’une augmentation des revenus récurrents (ARR) des offres de plateforme de l’ordre de 10% par rapport au début de l’exercice.

Les revenus sur l’exercice 2024 ont augmenté de 16% d’une année sur l’autre pour atteindre 8 milliards de dollars. Le bénéfice net a bondi de 440 M$ à 2,57 Md$.

Le groupe est confiant sur ses perspectives et s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 2,10 et 2,13 Md$ (+12 à +13%) au premier trimestre 2025 et entre 9,10 et 9,15 Md$ (+13% à +14%) sur l’ensemble de l’exercice. L’action de la société a progressé de plus de 7% en bourse au lendemain de la publication.