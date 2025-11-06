La Snom V420 est plus qu’une simple caméra, c’est un outil stratégique pour les entreprises qui accordent de l’importance à une image professionnelle, à une collaboration hybride fluide et à la durabilité.

Avec le lancement de la caméra de visioconférence V420, Snom élargit son portefeuille au-delà du segment classique de la téléphonie IP. En tant que spécialiste des solutions vocales et de communication professionnelles, Snom dispose de plusieurs décennies d’expérience dans l’association d’une qualité audio haut de gamme à une technologie conviviale. La nouvelle Snom V420 n’est donc pas un produit grand public ordinaire, mais le complément logique d’un monde où la voix et l’image sont tout aussi déterminantes pour le succès commercial. Avec la V420, Snom offre aux entreprises un ensemble complet d’outils pour la communication hybride, du téléphone IP sur le lieu de travail à la présence vidéo professionnelle dans les réunions virtuelles.

En combinaison avec le haut-parleur Snom C300, la V420 devient une solution de visioconférence puissante et complète pour les petites salles de réunion, offrant des performances audio et visuelles exceptionnelles dans une solution compacte et simple à déployer.

Une qualité d’image et une transmission vocale parfaites dans toutes les situations

Que ce soit en télétravail, en salle de conférence ou lors de livestreams, la Snom V420 garantit des images d’une netteté exceptionnelle en 4K et un son cristallin, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de communication vidéo professionnelle.

Équipée d’un capteur CMOS haute résolution, la V420 garantit des enregistrements 4K avec des couleurs vives et un niveau de détail impressionnant. Même dans des conditions d’éclairage difficiles, le contrôle automatique de l’exposition s’adapte avec précision, augmentant la luminosité jusqu’à 50 % si nécessaire, réduisant les ombres gênantes et garantissant que les intervenants et les équipes soient toujours bien éclairés. L’angle de vision, qui peut être élargi jusqu’à 120° sur trois niveaux préréglés ou manuellement selon les besoins, rend également la caméra flexible, qu’il s’agisse d’entretiens individuels ou de réunions de groupe.

Trois microphones intégrés (deux omnidirectionnels, un unidirectionnel) avec une plage de fréquences de 20 Hz à 10,0 kHz et une sensibilité de -38 dB permettent, grâce à une formation de faisceaux précise, un enregistrement vocal clair et net avec une portée allant jusqu’à 5 mètres. Les voix sont ainsi captées de manière différenciée et les bruits de fond gênants sont réduits au minimum, ce qui est idéal pour les réunions dans les petites et moyennes salles de conférence.

Flexible, durable et évolutif

Grâce à la fonction Plug & Play via une connexion USB-C ou via l’application de bureau Snom Connect pour PC Windows, le Snom V420 est immédiatement prêt à l’emploi et fonctionne de manière transparente avec les plateformes courantes telles que Microsoft Teams, Zoom, Webex ou Google Meet. Le support flexible permet une fixation sécurisée sur l’écran de la salle de conférence ou directement sur celui d’un ordinateur, sans une installation complexe.

Comme les fameux téléphones IP Snom, la V420 est fabriquée à partir de plastique recyclé. Elle allie ainsi une technologie de pointe à une exigence claire en matière de durabilité, un signal fort pour les entreprises qui accordent de l’importance à une action responsable. Résultat : avec la Snom V420, les entreprises créent les bases d’une communication vidéo convaincante, fiable, professionnelle et à l’épreuve du temps. De plus, la garantie Snom de trois ans est un gage de confiance supplémentaire.

« Avec la V420, nous comblons une lacune dans la communication professionnelle. Alors que le marché est inondé de webcams grand public, nous fournissons une solution qui combine une qualité d’image et de son sans compromis avec une disponibilité immédiate et un design durable – exactement ce dont les entreprises ont besoin aujourd’hui », explique Felix Glowatzka, chef de projet chez Snom. « Pour nous, la V420 n’est pas seulement un nouveau produit, mais la prochaine étape vers une gamme complète pour le monde du travail hybride. Nous offrons ainsi à nos clients exactement ce dont ils ont besoin aujourd’hui : une technologie qui met en avant leur professionnalisme et pérennise leur collaboration. »