À l’occasion de l’enquête annuelle auprès de plus de 4 000 revendeurs, partenaires d’interopérabilité et distributeurs, la grande majorité des personnes interrogées ont confirmé que la confiance était un pilier essentiel de leur relation avec le fabricant.



Snom offre un aperçu des attentes de ses partenaires distributeurs

En novembre 2022, Snom a une fois de plus lancé une enquête annuelle de satisfaction à l’attention de ses partenaires. Il s’agit notamment d’un réseau mondial de grossistes et de revendeurs, ainsi que de partenaires d’interopérabilité et de projets qui travaillent régulièrement avec le constructeur. Depuis 2012, et à quelques exceptions près, Snom mène régulièrement des enquêtes auprès de ses clients sur les principaux thèmes de l’entreprise, notamment la concurrence, la technologie, l’innovation, l’image et le service après-vente. L’évaluation des résultats permet non seulement à Snom d’identifier sa valeur auprès de ses partenaires par rapport à la concurrence, mais aussi d’adapter sa stratégie produits et vente aux attentes réelles du commerce spécialisé. L’enquête 2022 a prévu 862 questionnaires au total qui ont reçu une réponse complète et qui ont pu être évalués en conséquence. Snom a obtenu les meilleurs résultats dans les pays où le fabricant dispose de bureaux de vente locaux et dans les régions où Snom opère via un réseau de distribution solide.

« Digne de confiance » : Snom tient ses promesses

Snom accorde une grande importance à l’honnêteté: « Nous sentons le profond intérêt des partenaires à nous soutenir avec leurs réponses. L’occultation des faits ne nous aide guère », confirme Mark Wiegleb, responsable Customer Success. « Dans le passé, pour certaines décisions, nous avons même dû faire face à des opinions très contraires ! »

Les produits Snom ont été évalués très favorablement cette année. En tenant compte de la note maximale de 10, les terminaux IP de Snom ont obtenu 8,5 points (contre les 7,4 points en moyenne de la concurrence). La fiabilité, la qualité du produit et du son, la polyvalence et la convivialité ont été des facteurs clés.

Même en ce qui concerne la question extrêmement sensible du service après-vente, la convivialité du personnel s’est avérée être le principal atout de Snom. La France a obtenu un résultat exceptionnel ici avec un score de 8,5 points. La compétence et la capacité à comprendre et à résoudre les problèmes, ainsi que la gestion globale des demandes et des RMA, ont également contribué à l’évaluation globale de 8,7 points – contre 6,4 points pour la concurrence.

Il est intéressant de noter que ce verdict coïncide avec l’évaluation de la qualité des ventes. Les partenaires commerciaux de Snom sont non seulement les plus sympathiques (score de 8,1 pour la France), mais aussi les plus compétents et les plus dignes de confiance : Snom tient ses promesses. Dans l’ensemble, la note moyenne a été de 8,5, alors que la concurrence a obtenu une note de 6,9.

Les participants ont également été interrogés sur la pertinence des ventes avec certaines des caractéristiques spéciales de Snom : En réponse, les partenaires ont attribué 8,2 points au développement des produits en Allemagne et 8,7 points à la fiabilité du fabricant dans le cadre d’une relation commerciale.

Conclusions

« Bien que nos partenaires soient naturellement un peu plus proches de nous, la note pour l’année 2022 a été très positive pour Snom », explique Mark Wiegleb. « La comparaison avec la concurrence renforce également notre principe directeur de promotion du développement des affaires dans les régions en utilisant des équipes et des contacts locaux. Mais ce qui est probablement le plus important pour les partenaires, c’est notre fiabilité, c’est-à-dire notre capacité et notre volonté d’opérer à proximité du marché et de soutenir les activités des distributeurs dans l’exercice de leurs opérations quotidiennes et de leurs projets. »

Pour les distributeurs spécialisés, la qualité des produits est tout aussi importante que la capacité de livraison – c’est un sujet extrêmement important en 2022. Au cours de l’année écoulée et à l’exception d’environ 3,5 % de son portefeuille (7 produits sur près de 200), Snom a toujours assuré une livraison fiable grâce à ses stratégies d’approvisionnement et de transport sophistiquées – un atout majeur pour les clients Snom.

Il en va de même pour une politique tarifaire stable et un accompagnement efficace, que ce soit dans le domaine commercial ou technique. Les partenaires attendent une communication ouverte et un programme de partenariat qui encourage spécifiquement la loyauté et la motivation. Les services et le soutien qu’un fabricant offre à ses partenaires commerciaux sont des éléments essentiels pour favoriser une relation fructueuse et à long terme.

« Nous sommes ravis que nos efforts pour soutenir nos partenaires de la meilleure façon possible aient été reconnus et évalués positivement », ajoute Mark Wiegleb. « Nous ne sommes pas du genre à nous reposer sur nos acquis : nous continuerons à nous développer au profit de nos partenaires et nous essaierons toujours de répondre au mieux aux attentes du commerce spécialisé ».