Les grandes plateformes en ligne telles que Facebook, Google, Amazon et Apple sont dans le collimateur du ministère de la Justice américain. Celui-ci a en effet ouvert une vaste enquête afin de vérifier si elles adoptent des pratiques « réduisant la concurrence, freinant l’innovation ou portant préjudice aux consommateurs »

L’examen du département tiendra compte des préoccupations exprimées par les consommateurs, les entreprises et le monde des affaires en général concernant des moteurs de recherche, des médias sociaux et certains services de vente au détail en ligne indique un communiqué du Department of Justice. Sa division antitrust va enquêter auprès du public, notamment auprès des acteurs du secteur qui ont une connaissance directe de la concurrence sur les plateformes en ligne précise le document.

« Sans la discipline d’une concurrence réelle sur le marché, les plateformes numériques risquent de ne pas répondre aux demandes des consommateurs », indique le procureur général adjoint de la division antitrust, Makan Delrahim. « L’examen antitrust du ministère explorera ces questions importantes. » « Si des violations de la loi sont identifiées, le département procédera comme il convient pour demander réparation », conclut le communiqué.