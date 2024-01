IBM continue de miser sur son channel. La firme d’Armonk lance un volet ‘Services’ au sein de son programme Partner Plus, au-delà des volets ‘Vendre’ et ‘Construire’ proposés en janvier 2023.

Selon la patronne du réseau de distribution d’IBM, Kate Woolley, ce troisième volet a pour but d’aider les partenaires axés sur les services à accéder à des ressources de co-création d’offres et de promotion, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud hybride.

« Chaque dollar de chiffre d’affaires de la plateforme de cloud hybride a un effet multiplicateur de 6 à 8 dollars en revenus de services », indique Kate Woolley, dans un communiqué.

L’investissement de Big Blue dans son canal de distribution s’inscrit dans la stratégie de son PDG, Arvind Krishna. Celui-ci veut qu’IBM passe de 30% de ventes indirectes à 50%, sachant que la société compte actuellement environ 55.000 partenaires de distribution dans le monde.

Dans cette optique, IBM entend également proposer des cours spécialisés aux partenaires et leur décerner des badges pour valider leurs compétences techniques, notamment autour de l’IA générative.