Décidé à resserrer les liens avec son écosystème de partenaires, IBM fait un nouveau geste fort en alignant son niveau d’accès aux formations et supports d’habilitation sur celui de ses vendeurs internes.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre parcours de partenariat en annonçant une approche remaniée des compétences qui, pour la première fois, donne à tous les membres PartnerWorld enregistrés l’accès à la même formation et à la même habilitation que les vendeurs IBM », a déclaré dans un billet de blog Kate Wooley, directrice générale de l’écosystème d’IBM. « Je veux être claire, les partenaires et les IBMers sont considérés comme une seule équipe », a-t-elle résumé en une phrase. De fait, les partenaires ont désormais accès aux ressources en même temps que les vendeurs IBM et sans aucun frais.

Les compétences disponibles pour les partenaires épousent assez largement l’offre de produits d’IBM pour la mise en œuvre de solutions cloud, d’IA, d’infrastructure, de sécurité ou encore de durabilité chez les clients. Elles donnent lieu à l’obtention de badges techniques et commerciaux qui témoignent de l’expertise reconnue d’un partenaire, y compris la capacité de positionner et de différencier une solution IBM auprès des clients.

Pour cela, IBM met à disposition de ses partenaires des ressources complémentaires, tels que des argumentaires de vente, des supports pour les présentations aux clients, ou encore de la documentation produit et des rapports d’analystes pour appuyer la prospection numérique. Les badges et le matériel supplémentaire sont disponibles via un nouveau centre d’apprentissage, conçu pour améliorer l’expérience numérique des partenaires.

Kate Wooley a rappelé qu’au cours de la dernière année, IBM a doublé le nombre de partenaires spécialisés dans l’écosystème IBM, augmenté de plus de 35 % le nombre de partenaires techniques et modernisé le portail partenaires en incluant le nouveau centre d’apprentissage. Elle énonce enfin clairement l’objectif visé avec de tels investissements : doubler le chiffre d’affaires de l’écosystème de partenaires au cours des trois à cinq prochaines années.