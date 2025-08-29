La Direction interministérielle du numérique (Dinum) lance un marché public sur 4 ans, d’un montant comprisentre 195 et 495 millions d’euros, pour « la réalisation de prestations de conception, de déploiement et d’amélioration continue de services numériques conçus selon l’approche produit agile piloté par l’impact. Il inclut un service d’intermédiation ou d’identification des expertises nécessaires à la mise en œuvre des prestations ».

Notre confrère de Next précise que la Dinum compte élargir le nombre de ministères et administrations publiques bénéficiaires de son programme beta.gouv.fr d’incubation de « start-ups d’État » qui passerait de 24 à 31. Objectif affiché : « aider à construire des services numériques qui ont de lʼimpact : utiles, faciles à utiliser, et qui répondent vraiment aux besoins des gens ».

Parmi les nouveaux bénéficiaires potentiels comparé à l’appel d’offres de 2021 : le Ministère des Sports, la Cour des Comptes, le service d’information du gouvernement (SIG), la préfecture de Police de Paris, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), l’agence nationale des titres sécurités (ANTS), la Haute autorité de santé (HAS), l’office français de la biodiversité (OFB), l’université Clermont-Auvergne et l’agence régionale de l’Eau Seine Normandie.

La date buttoir de réception des candidatures est prévue pour fin septembre 2025, avec jusqu’à sept sociétés de services (ESN) retenues.

En 2024, 7 services numériques ont atteint le statut de « service numérique à impact national » : Mano, Accès libre, Réfugiés.info, France Chaleur Urbaine, France VAE, A-Just et Mon service sécurisé.