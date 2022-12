La Dinum lance un référentiel, accompagné d’un outil d’autoévaluation baptisé « NumEcoDiag », pour aider les administrations françaises à concevoir des produits et services numériques (sites de démarches en ligne, applications mobiles) « plus écoresponsables ». L’outil est notamment utilisable sur des terminaux de cinq ans et plus.

Le référentiel s’appuie sur 79 critères. La Dinum précise qu’il tient compte de l’ensemble du cycle de vie des services, de la conception au recyclage du matériel et s’inscrit dans la feuille de route gouvernementale « Numérique et Environnement » de 2021 qui prévoyait le développement d’une méthodologie d’évaluation environnementale des services numériques.

Un communiqué rappelle que ce référentiel a été co-construit avec des administrations, des entreprises, des associations et des universités. Il a été soumis à consultation : près de 300 avis et plus de 1.100 votes ont été recueillis sur les critères proposés.