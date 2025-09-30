Par Philippe BOULLE chez Technilog

En profonde évolution, les villes déploient des plans de transformation de grande ampleur pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie et offrir un environnement toujours plus qualitatif aux habitants. Dans ce contexte, le numérique joue un rôle essentiel et la captation et l’utilisation en temps réel de la data sont des sujets stratégiques.

En effet, des solutions connectées permettent de moderniser la gestion urbaine : surveillance en temps réel, automatisation avancée et analyse prédictive. Il est alors possible d’optimiser les réseaux d’eau, d’énergie, les transports, de réduire l’impact environnemental, mais aussi de renforcer la sécurité et la résilience et donc de s’adapter aux enjeux actuels et futurs.

Collecter, unifier et exploiter les données de la smart city

Il est nécessaire d’offrir des solutions avancées pour centraliser, structurer et sécuriser les données terrain en temps réel, mais aussi pour simplifier la supervision et l’optimisation des infrastructures critiques. De fait, il est alors aisé de répondre aux deux grands défis liés à la modernisation des villes :

Optimisation énergétique et initiatives durables : La prise de conscience croissante et les actions régaliennes comme la COP 21 ou le Décret BACs, combinées à des clauses contractuelles (clauses d’intéressement), ouvrent la voie à des projets structurants à l’échelle nationale et internationale.

Mesurer et agir en temps réel sur les équipements permet d’améliorer la performance énergétique. Cela nécessite l’utilisation de solutions de contrôle autonome et de pilotage à distance pour réduire la consommation d’énergie et limiter par exemple les déplacements urbains. Il faut ici utiliser des outils pour collecter des données, ajuster les consignes et analyser les résultats.

GTB/GTC connectée : Les équipements connectés optimisent la gestion des bâtiments et des villes intelligentes. Que les objets connectés soient intégrés par un exploitant, un bailleur ou un particulier, la GTB/GTC, la ville et les bâtiments intelligents reposent sur des infrastructures communicantes. Grâce aux technologies IoT, il est possible de proposer des solutions d’asset tracking précises et en temps réel pour suivre les équipements partout, quel que soit le protocole utilisé, pour une supervision centralisée et efficace.

Une expertise en IoT industriel et une intégration de technologies interopérables sont indispensables pour permettre de superviser et d’optimiser des infrastructures critiques. Les villes pourront alors mener à bien leur projet de modernisation en capitalisant sur la captation et l’utilisation des données fiables en temps réel.