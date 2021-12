Okta est sous les feux de la rampe dans la gestion des identités, l’un des domaines phares de la cybersécurité. Six mois après son acquisition d’AuthO pour 6,5 milliards de dollars, l’entreprise a publié des résultats solides pour son troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires qui bondit de 61% à 351 millions de dollars. Elle enregistre en revanche une perte nette non gaap de 11 millions de dollars, soit 7 cents par action. Mais elle dépasse aussi nettement les prévisions des analystes qui attendaient un chiffre d’affaires de 327 millions de dollars et une perte nette de 24 cents par action.

« Nos solides résultats du troisième trimestre reflètent le passage continu aux architectures Identity-First et l’adoption critique des environnements de sécurité Zero Trust, qui propulsent tous deux notre position de leader sur le marché », a déclaré le PDG Todd McKinnon dans un communiqué.

Le Gartner ne semble pas en désaccord, puisque dans son dernier quadrant de novembre sur la gestion des accès, il positionne pour la première fois Okta en tête du carré des leaders devant Ping Identity et Microsoft.

Sur ce second trimestre où les résultats sont consolidés, le dirigeant d’Okta se félicite aussi des progrès dans l’intégration d’AuthO et « d’un succès précoce des ventes croisées » auprès des clients des deux entreprises. Okta annonce aussi 900 nouveaux clients, ce qui porte le total à environ 14 000 à la fin du troisième trimestre.

Pour le quatrième trimestre fiscal se terminant en janvier, la société vise un chiffre d’affaires de 358 à 360 millions de dollars, avec une perte non Gaap de 24 à 25 cents par action. Cette fois assez proche du consensus qui prévoit un chiffre d’affaires de 354,8 millions de dollars et une perte non Gaap de 28 cents par action.

Okta a relevé ses prévisions annuelles dans une fourchette de 1,275 milliard de dollars à 1,277 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,243 milliard de dollars à 1,25 milliard de dollars. L’entreprise resserre aussi ses prévisions de perte non gaap de 52 cents à 53 cents par action contre 74 cents à 77 cents par action dans son estimation initiale.

Gartner estime que le volume d’affaires mondial du marché de la gestion des accès s’élevait à 2,98 milliards de dollars à la fin de 2020, soit environ 6 % du marché global des logiciels de sécurité. Sur ses perspectives à moyen terme, Okta vise un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars en 2026, objectif qui pour être atteint passe par une croissance annuelle de 35% chaque année.