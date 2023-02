« L’écosystème de partenaires est l’avenir de CrowdStrike », déclare Geoff Swaine, le nouveau patron de la région Asie-Pacifique et Japon de CrowdStrike. « La prochaine évolution de notre écosystème va se concentrer sur des technologies émergentes, à travers la plateforme Falcon ».

« Les MSSP s’appuient sur des spécialistes issus du monde de la défense et de la sécurité », remarque M. Swaine, « tandis que les MSP recrutent généralement des personnes issues de l’infrastructure ou de la gestion des postes de travail, ce qui leur permet d’offrir un large éventail de services ».

Selon le cabinet IDC, les dépenses en solutions et services de sécurité ont dépassé 31 milliards de dollars dans la région Asie-Pacifique en 2022, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021. Parmi les raisons invoquées : une hausse des cyberattaques, l’adoption croissante d’un modèle de travail hybride et l’exigence de conformité aux nouvelles réglementations, notamment avec le principe de souveraineté numérique. Les services représentent la majorité des investissements en cyberdéfense, en ce qui concerne le canal de distribution. Les cyberdépenses ont augmenté de 16% par an en moyenne dans la région au cours de ces cinq dernières années.

« Nous avons travaillé dur pour que les MSP puissent cibler de très petits clients avec une solution de bout en bout », ajoute Geoff Swaine. « Nous avons packagé la plateforme pour fournir des modules d’entreprise complets ainsi que Falcon Go, une offre adaptée aux petites entreprises, qui se concentre davantage sur la détection et la prévention. »