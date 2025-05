Amazon a publié des résultats solides au premier trimestre mais partiellement déçu sur les revenus de sa division cloud Amazon Web Services (AWS). Le chiffre d’affaires de cette dernière a progressé de 17% pour atteindre 29,27 Md$, restant toutefois sous les attentes des analystes qui tablaient sur 29,6 Md$. Le rythme de croissance poursuit sa baisse après 19% et 18,9% lors des deux précédents trimestres.

Un ralentissement d’autant plus remarqué que sur le même trimestre Microsoft a dépassé les attentes avec une hausse de 22% de sa division Microsoft cloud et de 33% pour la seule activité Azure.

En revanche AWS, fort de sa place de leader du cloud, reste impérial sur la rentabilité. Son bénéfice d’exploitation grimpe à 11,55 Md$, en hausse de 22,6% par rapport aux 9,4 Md$ enregistrés un an plus tôt. C’est bien supérieur aux 10,52 Md$ visés par les analystes. La marge d’exploitation a par ailleurs atteint un pic à 39,5%, son plus haut niveau en dix ans.

« Nous sommes satisfaits du début d’année 2025, en particulier de notre rythme d’innovation et de nos progrès dans l’amélioration continue de l’expérience client », a déclaré Andy Jassy, le PDG du groupe, citant en exemples les nouvelles puces Trainium2, l’IA Alexa, l’expansion de Bedrock et les modèles d’IA Nova.

L’activité d’IA d’AWS génère des milliards de revenus annualisés, a-t-il également souligné lors de sa conférence téléphonique avec les analystes.

La maison mère Amazon a publié pour sa part un chiffre d’affaires trimestriel de 155,7 Md$, en hausse de 9% sur un an. Son bénéfice net a bondi de 64 % pour dépasser les 17,1 milliards. Le groupe vise pour le second trimestre un chiffre d’affaires compris entre 159 et 164 Md$, soit une progression comprise entre 7% et 11%. Le consensus de Wall Street est 161,4 Md$.