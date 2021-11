Alors qu’ils entament au même moment leur parcours d’entreprise indépendante, Kyndryl et VMware ont annoncé un élargissement de leur partenariat axé sur la modernisation des applications et les services multicloud. Après avoir coupé le cordon avec IBM et Dell, les deux nouveaux géants sont déterminés à bâtir autour d’eux un écosystème bien plus vaste. Juste une semaine après sa séparation, Kyndryl avait déjà annoncé un partenariat majeur avec Microsoft, devenu son « Premier Global Alliance Partner ».

Ce nouveau partenariat renforcé vise à arrimer plus étroitement les solutions de VMware aux services de Kyndryl pour aider les clients à déplacer leurs applications vers le cloud et développer de nouveaux services cloud natifs.

« Notre association avec VMware est particulièrement importante car Kyndryl continue d’investir pour des compétences de pointe dans des domaines clés, notamment dans le cloud, le réseau et l’informatique en périphérie, ainsi que dans les services de sécurité et de résilience », a déclaré Martin Schroeter, président et PDG de Kyndryl dans un communiqué, tout en rappelant qu’en raison de plus de vingt ans de travail commun entre les équipes d’IBM et VMware, kyndryl disposait déjà de plusieurs milliers d’employés certifiés VMware.

Sur le plan opérationnel, les deux entreprises disent avoir aligné leur expertise, leurs capacités et leurs ressources aux niveaux local, régional et mondial. Elles partagent de plus un laboratoire d’innovation commun dont les programmes se focaliseront sur la modernisation des applications, les conteneurs, l’observabilité et la sécurité avec VMware Tanzu. Les deux équipes travailleront conjointement sur les services VMware Cross-Cloud pour fournir des services et applications, indépendamment des clouds sous-jacents.

« Le multi-cloud est le modèle d’affaires numérique pour les 20 prochaines années. Avec une organisation moyenne exécutant des centaines d’applications sur de nombreux clouds différents, les clients ont besoin de solutions et de partenaires stratégiques qui permettent à leurs organisations d’être aussi agiles et résilientes que possible. C’est la puissance du partenariat entre VMware et Kyndryl », souligne dans le communiqué Susan Nash, vice-présidente en charge des Alliances stratégiques d’entreprise chez VMware.

En même temps que son partenariat avec VMware, Kyndryl a également annoncé avoir obtenu la certification SAP pour les capacités opérationnelles dans les opérations mondiales de cloud et d’infrastructure. Cette certification englobe les opérations des solutions SAP S/4 Hana, SAP Business Suite, SuccessFactors et DevOps.