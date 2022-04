Kyndryl a annoncé l’expansion de son alliance mondiale avec Dell Technologies, pour fournir des capacités de cyber-résilience et des services de gestion de l’infrastructure et d’optimisation des données.

Confronté au déclin de son activité d’infogérance d’infrastructures traditionnelles, Kyndryl multiplie les alliances pour adresser les sujets en tête des priorités des entreprises. Après avoir finalisé ses accords avec les géants du cloud, Kyndryl s’attaque conjointement avec Dell à la question brulante de la protection des infrastructures et des données face aux cyberattaques.

Kyndryl proposera le service Cyber Incident Recovery basé sur la solution PowerProtect Cyber Recovery de Dell. Cette dernière comprend une plateforme d’orchestration pour l’analyse et la réponse automatisée aux menaces, la vérification de l’intégrité des données et un coffre-fort pour s’assurer de disposer en permanence de jeux de données non corrompues.

Le service a été conçu pour améliorer et compléter les systèmes de sauvegarde et de reprise après sinistre existants. Il doit garantir la capacité à restaurer rapidement et efficacement les données critiques en environnement Dell, même après une attaque par ransomware.

De plus en plus sollicité par ses clients pour des besoins complexes de gestion d’infrastructures en environnement multicloud, Dell travaille intensivement avec ses partenaires pour structurer tout un écosystème autour des offres basées sur ses technologies. Dell a récemment élevé Kyndryl au statut de partenaire mondial Titanium Black, le niveau le plus élevé de son programme de partenariat.

« Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Dell et nous sommes impatients de fournir les solutions, les services et l’assistance dont les clients ont besoin pour stocker et protéger leurs données et se remettre des cybermenaces », a déclaré Kristin Lovejoy, responsable de la pratique Sécurité mondiale et résilience chez Kyndryl. « Grâce à cette importante alliance, nous travaillerons ensemble pour aider les entreprises à améliorer les performances et la disponibilité des données critiques, la maintenance prédictive, les mises à niveau et les actualisations sans interruption. »