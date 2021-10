L’éditeur russe de cybersécurité Kasperky acquiert Brain4net, une société créée à Boston par des ingénieurs russes en 2015, pour un montant non divulgué.

« L’équipe de Brain4Net va nous aider à mettre en place une stratégie de sécurité réseau convaincante ainsi que d’un modèle SASE (Secure Access Service Edge) et une offre XDR évoluée », annonce Kaspersky dans un communiqué.

« Cette acquisition nous permettra de faire évoluer des solutions existantes vers la détection et la réponse étendue à grande échelle. Dans ce domaine, le modèle SASE présente des avantages évidents : la possibilité de collecter des données télémétriques, d’arrêter une attaque à n’importe quel endroit du réseau et de sa périphérie ainsi que de simplifier l’orchestration et la gestion grâce à un point de contrôle unique. »

L’heure semble donc à la consolidation des acteurs de plateformes XDR (Extended Detection & Response). Rappelons la récente émergence en France d’une plateforme XDR ouverte et souveraine rassemblant cinq fournisseurs à présent.