Le mainteneur informatique annonce l’acquisition de Computer Trade Service, une entreprise spécialisée dans la valorisation des produits informatiques en fin de vie. Société de six personnes réalisant environ 2 M€ de chiffre d’affaires annuel, Computer Trade Service récupère des équipements obsolètes pour en extraire les composants et les remettre sur le marché. Installée à Croissy-Beaubourg (77), elle dispose de ses propres capacités de sourcing, de démantèlement et de reconditionnement des produits.

Groupe de 510 salariés, Jiliti a déjà une activité de récupération et de reconfiguration de matériels mobilisant une dizaine d’équivalents temps plein. Mais il souhaitait la renforcer et surtout la professionnaliser. « Nous avions besoin de gagner en efficacité et d’augmenter nos capacités, expose Stéphane Hascoët, président de Jiliti (photo). Computer Trade Service a le savoir-faire, l’organisation, les process et les outils pour y parvenir ».

De fait, l’acquisition de Computer Trade Service va lui permettre de doubler le nombre de références disponibles de composants de seconde main ainsi que sa capacité de stockage. Computer Trade Service va aussi lui permettre d’améliorer la traçabilité des composants – un point déterminant aux yeux des clients pour remplir leurs obligations RSE – et l’aider à revoir sa logistique de sorte qu’il puisse traiter de gros volumes de matériels.

Au passage, cette opération va lui permettre de sécuriser ses approvisionnements de composants de seconde main de qualité, Computer Trade Service ayant un processus de qualification lui permettant de garantir à ces derniers un niveau élevé de qualité. Enfin, le fait que Computer Trade Service opère déjà à l’échelle européenne est un gage de succès pour Jiliti, qui a vocation à rayonner à l’international.

Jiliti a de grandes ambitions pour cette activité qui pourrait atteindre près de 10 M€ de revenus annuels d’ici à deux ans, contre 3,5 à 4 M€ actuellement (en combinant ses revenus et ceux de Computer Trade Service). Il compte pour cela investir en moyens et en ressources. S’il compte s’appuyer sur le savoir-faire et les outils de Computer Trade Service, Jiliti entend néanmoins lui conserver son autonomie et sa marque.

En 2022, Jiliti a enregistré une croissance de 10% – dont 6% d’organique – qui lui a permis de dépasser pour la première fois le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires. Outre la France, qui représente encore plus de 90% de son activité, le groupe est implanté en Italie, en Autriche et aux USA.

En 2023, le groupe espère poursuivre sa croissance organique à un rythme compris entre 5 et 7% et espère surtout réaliser un ou deux acquisitions significatives (entreprises au chiffre d’affaires compris entre 10 et 20 M€).