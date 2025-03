Jiliti, acteur européen de la gestion des infrastructures IT, acquiert l’opérateur cloud et fournisseur de services Naitways. Channelnews s’est entretenu avec Stéphane Hascoët, président du Groupe Jiliti, et Jérémy Spy, directeur général de Naitways.

Channelnews : Quels sont vos objectifs respectifs avec cette acquisition de Naitways par Jiliti ?

Stéphane Hascoët : Jiliti évolue par rapport à son métier historique de la maintenance matérielle. Notre clientèle va de la PME à l’entreprise du CAC 40. Il nous manquait la brique Cloud que Naitways maîtrise complètement. Avec cette acquisition, Jiliti couvre désormais tous les besoins des clients en infrastructures IT, de A à Z. Cette opération va nous permettre de gérer l’ensemble du cycle de vie des infrastructures on-premise et/ou cloud : de la phase de conseil à la mise en service, en passant par la transformation et le maintien en conditions opérationnelles, jusqu’à leur traitement de fin de vie avec une approche de revalorisation responsable.

Jérémy Spy : J’ai fondé Naitways en 2008. La société a fusionné en 2016 avec l’intégrateur de conseil en infrastructures BSF Networks, cofondé par Minh-Hoa Nguyen et Tanguy Moreux. Ensemble, nous avons transformé des clients on-premise en clients cloud. Par cette acquisition signée le 27 février 2025 avec Jiliti, Naitways va devenir la BU cloud de Jiliti. Elle va bénéficier d’une envergure commerciale et géographique plus importante, tout en conservant sa proximité avec la clientèle. Nous allons apporter une réponse plus étendue aux attentes de nos clients en termes de migration cloud et d’hybridation, ainsi que d’exploitation, de protection, de sécurisation et d’évolution de leurs infrastructures.

Channelnews : Comment l’intégration est-elle prévue entre les deux sociétés ?

Jérémy Spy : Les trois dirigeants de Naitways – Tanguy Moreux, Minh-Hoa Nguyen et moi-même – rejoignons l’actionnariat de Jiliti. Les 50 collaborateurs de Naitways, répartis entre Boulogne–Billancourt, Marseille et Lyon, rejoignent les plus de 800 collaborateurs de Jiliti. La marque Naitways demeure au sein de Jiliti. Cela pourra être amené à changer avec le temps. assets car nous avons d’énormes contraintes de sécurité. Nous sommes certifiés ISO 27001 et HDS (Hébergeurs de données de santé).

Channelnews : Quel est le montant de l’acquisition ?

Stéphane Hascoët : On ne communique pas à ce sujet.

Channelnews : Pouvez-vous en dire plus sur votre offre cloud souveraine ?

Jérémy Spy : Dès le départ, la volonté de Naitways était d’être un acteur cloud français répondant aux besoins d’entreprises françaises et à leurs contraintes d’hébergement de données.

Stéphane Hascoët : Jiliti est présent dans 16 pays. Avec Naitways, on veut dupliquer le modèle souverain français dans les pays européens pour accélérer la croissance de notre portefeuille de clients. Cependant, les données allemandes resteront en Allemagne de la même manière que les données françaises restent en France. On sait sur quelle machine est telle ou telle donnée. Nous pouvons personnaliser notre offre – faire du sur-mesure – tout en étant un acteur global des infrastructures, capable d’interconnecter nos clients.