La filiale hébergement, cloud et services managés du groupe Constellation annonce la mise sur le marché de CarbonOps for Cloud, un outil de mesure de l’empreinte carbone de ses plateformes cloud à destination de ses clients hébergés et infogérés.

Easyteam était déjà à l’origine d’un outil de calcul d’empreinte carbone, baptisé Ekyo. C’est sur cet outil basé sur la méthodologie de l’Association pour la transition bas carbone que Constellation s’est appuyé pour définir sa propre trajectoire de réduction d’empreinte carbone et pour motoriser ses offres bas carbone. Mais Ekyo ne permet pas de prendre en compte les émissions des infrastructures cloud, par définition variables dans le temps.

La vocation de CarbonOps est donc d’offrir une vision en temps réel des émissions carbone du système d’information des organisations en se basant sur la consommation de leurs équipements et services IT, y compris cloud. À noter que le champ d’application de CarbonOps se limite à ce stade aux infrastructures cloud d’Easyteam, les infrastructures des grands fournisseurs de services de Cloud public n’étant pas suffisamment documentées et comparables pour être mesurées, souligne Olivier Renaud, Chief Impact Officer de Constellation (photo).

CarbonOps sera fourni gratuitement aux clients d’Easyteam, dans l’objectif de les aider à piloter et à réduire leur empreinte carbone. L’hébergeur cloud va proposer des services d’accompagnement en ce sens, visant à réduire leur utilisation de ses services cloud. Il propose déjà une offre baptisée Cloud Like qui vise à allonger la durée de vie de leurs infrastructures sur site en les rachetant et en les opérant depuis ses propres salles informatiques. Une offre lancée récemment et qui compte déjà deux clients conséquents.