Le Mosellan JCD Informatique et le Luxembourgeois Rcarré ont décidé de mutualiser leurs moyens pour développer une offre de cybersécurité à destination des PME de Lorraine et plus largement des PME du Grand Est.

Cette association devrait se concrétiser dans les prochaines semaines par la création d’une coentreprise baptisée Rsecure France. Dans le cadre de cette association, Rcarré apportera la compétence en cybersécurité et JCD les opportunités commerciales.

Groupe de 200 personnes ayant réalisé 25 M€ de chiffre d’affaires en 2023 sur une base de 2.000 clients actifs, Rcarré est d’abord un hébergeur et infogéreur cloud hybride bien implanté dans les secteurs de la finance et du BTP. Depuis cinq ans, l’entreprise a développé une activité cyber articulée autour d’une offre de conseil (RSSI sous forme de service) et de pilotage de la cybersécurité des entreprises. C’est cette offre que les deux entreprises se proposent de décliner à l’usage de la clientèle de JCD dans la région Grand Est.

Basé à Metz et à Nancy, JCD réalise un chiffre d’affaires comparable à Rcarré et propose une offre diversifiée de solutions et de services couvrant les principaux aspects du système d’information des entreprises (postes de travail, infrastructures, connectivité, systèmes d’impression, logiciels de gestion…).

La pierre angulaire de l’offre Rsecure France sera un centre opérationnel de sécurité (SOC) mutualisé qui permettra de surveiller les équipements des clients pour un tarif ultra compétitif (moins de 200 € par mois pour une dizaine de nœuds). Ce SOC mutualisé, encore en construction, reposera notamment sur un outil de supervision et de pilotage de la politique cyber de l’ensemble du système d’information des entreprises baptisé Egide, que Rcarré a codéveloppé en partenariat avec l’éditeur Esia – dont il est actionnaire minoritaire – et qu’il déploie en production depuis quelques mois.

Outre son tarif attractif, ce produit présente l’avantage de compiler les protocoles SNMP et WMI (Microsoft) pour surveiller l’activité, les vulnérabilité et l’état de l’ensemble des équipements, logiciels et services entrant dans le périmètre du SI de l’entreprise.