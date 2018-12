Entré à hauteur de 39,5% au capital de l’hébergeur lyonnais DCforDATA en octobre 2017, Jaguar Network annonce aujourd’hui le rachat de 100 % des titres de la société. Les conditions financières de cette transaction ne sont pas dévoilées. Cette acquisition permet à Jaguar Network d’étend son périmètre de services et de posséder ses propres sites ouverts aux autres opérateurs « carrier neutral ». En plus de son datacenter de 10.000m2 situé à Marseille, la société intègre ainsi deux nouveaux centres de données situés en région lyonnaise : celui de Limonest et le nouveau datacenter de Lyon 8, tous deux d’architecture Tier III+ à très haute disponibilité. La capacité d’hébergement de la société marseillaise sur la région lyonnaise est désormais portée à plus de 1.000 baies informatiques.

« Cette opération consolide un partenariat de longue date avec les équipes de DCforDATA et nous sommes fiers de cette alliance entre industriels français au savoir-faire éprouvé. Cette opération est stratégique en Auvergne-Rhône-Alpes et accompagnera notre croissance dans les secteurs spécifiques de l’industrie 4.0 et de la Santé », affirme dans un communiqué Kevin Polizzi, président de Jaguar Network. « Grâce à la dynamique économique de cette région, nous allons pouvoir rapidement déployer auprès des entreprises du territoire notre savoir-faire en accès fibres optiques secondé par de nouveaux services IoT et Big Data, tout en garantissant l’hébergement cloud sécurisé et local des données et des applications les plus sensibles. »

Le président de DCforDATA, Nicolas Pitance, prend la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes de Jaguar Network.