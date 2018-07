Après avoir renforcé son activité hébergeur en rachetant 39,5% du capital du lyonnais DCforData en octobre dernier, Jaguar Network affermit son activité télécom, toujours à Lyon, en rachetant l’opérateur régional EDX Network. Créée en 2014 par Vincent Pagès, un ingénieur réseau ayant notamment travaillé pour l’hébergeur IPGarde et l’opérateur associatif Rezopole, EDX Telecom fournit des accès réseau, fibre optique et des services télécom à une clientèle d’une centaine d’entreprises essentiellement régionales.

L’entreprise, qui emploie trois personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’un peu plus de 500 K€ en croissance de 43%, est partenaire de Jaguar Network depuis trois ans. Elle a mené pour l’opérateur et fournisseur de services cloud bon nombre de projets complexes, notamment de déploiement de réseaux Internet haut débit et de sécurisation d’accès. C’est cette expertise dans les projets télécom complexes et notamment sa chaîne d’orchestration automatisée, qui intéresse Jaguar Network. Cette acquisition permet au passage à ce dernier de renforcer sa position dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui se démarque par la forte densité de son tissu d’entreprises industriels et de santé, deux secteurs de prédilection pour Jaguar.

Pour EDX Network, ce rapprochement est l’opportunité d’accéder à des projets de plus grande envergure notamment en matière de solutions SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) et d’objets connectés.

À ce propos, Jaguar devrait annoncer ce soir à l’occasion d’un point stratégique en présence de 160 salariés, le rachat d’une autre société, marseillaise, spécialisée dans l’Internet des objets.