L’hébergeur neutre lyonnais DCforData annonce l’entrée de l’hébergeur cloud marseillais Jaguar Network à son capital. En pratique, ce dernier a racheté les parts des actionnaires individuels minoritaires qui, 6 ans après la création de l’entreprise, souhaitaient sortir du capital. Jaguar Network hérite donc de 39,5% des parts de la société, Nicolas Pitance, son PDG, conservant la majorité. DCforData n’a pas dévoilé le montant de l’investissement consenti par Jaguar Network.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une augmentation de capital, cette transaction est une bonne opération pour DCforData. En troquant ses actionnaires individuels pour un actionnaire industriel, il stabilise son capital renforce sa crédibilité auprès de ses clients et partenaires. Par ailleurs, Jaguar, qui exerce un métier proche du sien, est susceptible de lui adresser des clients. « Cette transaction est l’opportunité de fédérer nos forces et nos moyens, explique Nicolas Pitance. Nous sommes complémentaires, non seulement du point du vue géographique, mais également sur le plan des compétences. Jaguar est très versé dans l’hébergement d’applications, les objets connectés, le traitement des données… ». Des compétences précieuses pour l’aider à remplir ses espaces de colocation.

Basée à Limonest, DCforData possède et exploite un datacenter de 1.400 m2 (dont 900 m2 de salles machines), hérité de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Ce datacenter héberge actuellement 80 clients, dont plus d’une trentaine d’opérateurs et d’ESN représentant environ 1.500 comptes finaux. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros au cours de son dernier exercice. Arrivant aux limites de sa capacité, DCforData se prépare à démarrer la construction un nouveau datacenter de 4.000 m2 au sein de la zone d’activité Bioparc situé dans le 8è arrondissement de Lyon.

Un projet dans lequel DCforData va investir 10 M€ dans un premier temps, avec le soutien de trois banques (dont Bpifrance) et celui des collectivités locales. Sur ces 10 M€, la moitié serviront à l’achat du terrain et à l’édification du bâtiment et l’autre moitié à l’équipement de deux salles de 250 m2. La livraison de cette première phase est prévue pour le début du deuxième trimestre. À terme, six autres salles sont prévues, qui porteront l’investissement total à 20 M€.

Un investissement énormissime pour une entreprise telle que DCforData qui va l’obliger à chasser des clients bien au-delà de sa zone de challandise régionnale traditionnelle. « On travaille déjà sur des consultations nationales, par exemple pour la réalisation de sites miroirs de datacenters parisiens ou marseillais », confie Nicolas Pitance. Les grands donneurs d’ordres sont intéressés par l’emplacement intra muros du nouveau datacenter, à la fois proche de la grande artère télécoms Paris-Marseille et facilement accessible pour les personnes physiques via la gare TGV.