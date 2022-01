ITS Group poursuit sa croissance externe et annonce la reprise de l’activité Réseaux & Cybersécurité Opérationnelle de Hiuma, une ESN basée dans l’agglomération lyonnaise. Il renforce ainsi ses effectifs d’une quinzaine de spécialistes en cybersécurité et infogérance pour servir de grands comptes. Parmi les clients de Hiuma figurent Enedis et la SNCF.

Selon Florian Ondel, le directeur de la région Est d’ITS Services, « Hiuma et ITS Services partagent le même ADN autour des valeurs humaines et de la satisfaction client. Je remercie Philippe (Charousset) pour la confiance qu’il nous accorde en nous confiant la suite de ce projet qui lui tient à cœur depuis 10 ans. »

« Il était essentiel pour moi que notre activité soit reprise par un acteur local partageant les mêmes valeurs, ce que j’ai retrouvé chez Florian et ses équipes », ajoute le président de Hiuma, Philippe Charousset.

Cette acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, fait suite à l’intégration du spécialiste de la gestion de la performance applicative et réseau AMD Conseil racheté par ITS Group en mai dernier.