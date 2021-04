Une jeune entreprise toulousaine commercialise un système d’exploitation (OS) de smartphone qui est respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Basé sur Android, il empêche les mouchards des géants de la tech, dont Google, de collecter les données personnelles. Outre une sécurité renforcée, cela réduit la consommation d’énergie liée aux applications.

Les collectes de données et leurs destinataires (publicitaires, spammeurs, télémétrie, logiciels malveillants, etc.) sont habituellement invisibles. L’interface développée par iodé permet de visualiser les traqueurs et de les bloquer. La solution est pré-installée sur le smartphone et tenue à jour automatiquement. Elle protège à la fois l’OS et les applications installées.

Etant donné qu’installer un système d’exploitation alternatif sur un smartphone existant n’est pas toujours une mince affaire, la start-up propose des smartphones sous garantie et pré-configurés avec iodéOS. Ceux-ci sont reconditionnés en France par un partenaire breton agréé, Cordon Electronics. En version neuve, iodé propose également le FairPhone 3, un smartphone écologique européen.

Interviewée par notre confrère de GreenIT, l’équipe de iodé indique « explorer la possibilité de fournir de nouvelles fonctionnalités sur son smartphone, en partenariat avec un fournisseur de VPN ou de services Cloud ».