InterCloud a réalisé une nouvelle levée de fonds de 22 millions d’euros dans un tour de financement mené par Orange Digital Ventures aux côtés de trois nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest) et de ceux déjà présents au capital (Cap Horn Invest, Ventech, Hi Inov Dentressangle, SNCF Digital Ventures, Bpifrance).La dernière levée de fonds remonte à mars 2017 et avait rassemblé 10 millions d’euros.

Avec cette nouvelle opération, InterCloud souhaite renforcer son positionnement sur le marché européen et accélérer le développement de nouveaux services.

Basé à Paris et fondé en 2010 par Jérôme Dilouya (PDG), Benjamin Ryzman (directeur technique) et Antoine Valat, InterCloud permet aux entreprises internationales d’interconnecter de manière transparente leurs ressources multicloud et de déplacer leurs applications critiques vers le cloud de manière sécurisée.La société a signé des partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud (AWS, Microsoft, Google, IBM, Outscale, Oracle et Alibaba) et compte parmi ses clients Sodexo, Airbus, Schneider Electric, Société Générale, Veolia ou encore la SNCF.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux partenaires à notre capital, grâce auxquels nous allons pouvoir accélérer notre déploiement commercial en Europe, nous appuyant sur nos succès récents pour conquérir tout le continent », commente dans un communiqué, Jérôme Dilouya, PDG d’Intercloud.

« La vision stratégique singulière d’InterCloud confirme l’ampleur des évolutions à venir à la convergence des Telecom, de l’IT et de la sécurité à l’heure des solutions logicielles, ouvertes et automatisées. La qualité d’exécution et de service des équipes au service de ce projet fait d’InterCloud le leader européen et un futur acteur international incontournable et pionnier dans le domaine », ajoute de son côté Etienne Moreau, Investment Manager chez Orange Digital Ventures.