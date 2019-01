Selon Bloomberg, le conseil d’administration d’Intel pourrait choisir le prochain directeur général de la société avant la publication de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre le 24 janvier. Interrogé par Bloomberg, le fondeur n’a pas souhaité réagir.

La recherche d’un nouveau CEO a commencé après la démission de l’ancien dirigeant d’Intel, Brian Krzanich, en juin dernier, poussé vers la sortie à cause d’une relation avec une employée. Le directeur financier, Bob Swan, qui assure depuis l’intérim a répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas conserver cette fonction.

Bloomberg a annoncé que l’ancien directeur général de Globalfoundires, Sanjay Jha, l’ancien dirigeant d’Intel et de Qualcomm, Anand Chandrasekher, et l’ex-cadre d’Intel, Renee James, n’étaient plus dans la course. Parmi les noms cités comme candidats figurent le directeur de l’ingénierie, Venkata Murthy Renduchintala, le DSI, Navin Shenoy, l’ancienne directrice de l’exploitation de Google Cloud et ex-Intel, Diane Bryant, l’ex-responsable de la fabrication, des opérations et de ventes du fondeur, désormais président exécutif de Toshiba Memory, Stacy Smith, et le président de Qualcomm, Cristiano Amon.

Selon nos confrères, le président du conseil d’administration, Andy Bryant aurait fait savoir en interne que la société risquait de rompre avec la tradition et de recruter une personne extérieure à l’entreprise.

Selon CRN, Brian Krzanich a été nommé en novembre dernier directeur général de CDK Global, un éditeur de logiciels pour concessionnaires automobiles basé à Hoffman Estates, dans l’Illinois.