Dans la continuité de ses actions en matière de développement durable, ITS Group renouvelle pour la onzième année consécutive son soutien aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Début novembre, l’ESN a publié sa Communication sur le Progrès. Elle y détaille l’ensemble des efforts menés en 2020 en matière en matière de Droits de l’Homme, des normes internationales du travail, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption.

Le Pacte Mondial des Nations Unies, lancé en 2000, représente l’action mondiale la plus importante dans le domaine du développement durable. Elle est constituée de plus de 13 000 participants dans 170 pays. Ces derniers s’engagent à communiquer régulièrement sur leurs actions et résultats relatifs à 17 objectifs de développement durable.

« Nous mettons un point d’honneur à maintenir des discussions continues auprès des interlocuteurs en interaction directe ou indirecte avec nos activités, afin de répondre à leurs attentes et exigences. Notre but est d’adopter une gouvernance responsable. » Jean-Michel BENARD, PDG ITS Group

Les engagements sont portés par l’ensemble des entités du Groupe. Ils visent à inscrire davantage la démarche RSE dans le système de management intégré responsable. Cela permet d’améliorer les performances et l’impact des activités sur le développement durable, tout en renforçant le dialogue avec toutes les parties prenantes.

Par son activité d’hébergeur souverain, ITS Integra, spécialiste des services managés multi-Cloud, poursuit depuis des années une politique de gestion des fournisseurs. Elle a pour objectif de s’entourer de partenaires partageant la même vision. Ainsi, notre fournisseur principal de Data Centers, Interxion, a su atteindre la neutralité carbone dès fin 2020, conformément à ses engagements.

Le traitement du matériel obsolète doit également faire l’objet d’initiatives. ITS Integra dispose de plusieurs options, comme le don à des artistes spécialisés dans les œuvres réalisées à partir de matériel de récupération. L’entreprise apporte également son soutien à l’association IT Junior. Celle-ci permet d’actionner un double levier, en récupérant du matériel pour réaliser des plateformes de tests ou « lab » à destination des étudiants adhérents qui bénéficient alors d’expériences opérationnelles. Fidèle à sa volonté de développer l’emploi de jeunes talents, ITS Integra facilite leur entrée sur le marché du travail. L’entreprise propose des stages et alternances aux jeunes désireux de gagner en expérience pratique.

« L’éco-responsabilité et la démarche RSE plus généralement sont désormais devenues un pilier du développement des entreprises. Ceci se matérialise notamment à travers les cahiers des charges qui intègrent désormais de plus en plus souvent des exigences fortes sur la politique RSE, élevée en critère de choix au même titre que les compétences, la pertinence des solutions proposées ou encore la santé financière de la structure. Nous sommes fiers de contribuer depuis des années au dispositif global de ITS Group. Nous saluons l’alignement de l’ensemble des entités sur ces sujets vitaux. » Geoffroy de LAVENNE, Directeur Général ITS Integra