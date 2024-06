Spécialiste du mangement de transition IT, Infortive se diversifie dans la chasse de tête. Le cabinet de placement vient pour cela de recruter deux spécialistes de « l’executive search IT », qui ont vocation à accompagner ses clients dans leurs recrutements de managers IT (DSI, directeurs technique et profils proches) en CDI.

Une offre qui vient en complément de son offre historique de mise à disposition de managers de transition. Ces derniers répondent à un besoin d’urgence managériale dans le cadre de situations de crise, d’intérims ou pour mener à bien des projets de transformation digitale. Ce sont des indépendants, soucieux de le rester, témoigne Hajar Zine Eddine, directrice générale d’Infortive (photo). Leurs missions sont forcément limitées dans le temps contrairement aux profils ciblés par la cellule de chasse de têtes, dont le recrutement découle d’une volonté de stabiliser l’organisation qu’ils rejoignent et qui sont appelés à rester en poste dans la durée.

Infortive s’impose cette diversification alors que son activité de management de transition demeure en forte accélération cinq ans après sa création en 2019. Elle devrait ainsi atteindre les 12 M€ de chiffre d’affaires cette année alors qu’elle ne réalisait encore que 2,6 M€ en 2021 (8,8 M€ en 2023).

Le lancement de cette nouvelle offre est dicté par le souci de répondre à une demande croissante de ses clients sur le recrutement en CDI mais aussi par la nécessité d’enrichir son vivier de managers de transition et de talents IT. Née de la structuration d’une communauté d’indépendants spécialisés en management de transition IT, l’entreprise a rapidement dû élargir son vivier au-delà de sa communauté d’origine – qui, avec actuellement 90 membres, reste très sélective – pour faire face à sa croissance.

Infortive cherche aujourd’hui à s’ouvrir à d’autres profils que les managers de transition en se positionnant en spécialiste du sourcing RH IT. La chasse de tête apparaît donc comme un métier indispensable à maîtriser pour parvenir à son objectif.