L’ESN Inetum va mener 7.000 recrutements dans le monde, dont 3.000 en France à raison de 50 par semaine en 2022, alors qu’elle passe dans les mains du fonds américain Bain Capital.

Sur les 3.000 postes ouverts dans l’hexagone, 2.400 sont à durée indéterminée (CDI) et 76% en statut cadre, les autres 600 étant en CDD, contrats d’alternance ou stages. Les recrutements en CDI se font autour de 5 villes françaises (Nantes, Lyon, Lille, Toulouse et Paris), avec 400 recrutements dans le Centre et l’Ouest, 300 en Auvergne-Rhône-Alpes, 350 dans le Nord et l’Est, 350 dans le Sud et 1.200 en Île-de-France. Toutes ces personnes nouvellement recrutées viendront renforcer l’effectif total de 27.000 collaborateur.ice.s répartis dans 26 pays.

Inetum précise vouloir se développer davantage dans le cloud computing, la cybersécurité, l’automatisation et l’analyse de données. Les profils les plus recherchés sont les suivants : « consultants business solutions confirmés (Salesforce, Microsoft Dynamics…), ingénieurs commerciaux, ingénieurs data, ingénieurs DevOps, architectes cloud, product owners/proxy product owners, Scrum master, développeurs Java Full Stack, développeurs Low Code, tech lead Java… »

La démarche de cooptation est valorisée et représente environ 27% des recrutements réalisés par le groupe.

Inetum indique développer une approche spécifique pour chacun.e, mettant l’accent sur la phase de recrutement. « Nous avons la conviction qu’un ‘onboarding’ de qualité permet de diminuer le turn-over pendant les deux premières années », explique Bruno Da Sola, Head of Global Human Ressources Inetum. La société revendique un taux de renouvellement du personnel de 18,9% dont l’ancienneté moyenne dans l’entreprise est de 7 ans. « L’enjeu est d’offrir une expérience collaborateur de qualité grâce à la proximité fortement ancrée dans la culture d’Inetum. Nous sommes capables de proposer des projets intéressants dans tous les secteurs d’activité, de former, de faire monter en compétences, de gagner en certifications ». Et d’ajouter que 10.000 salarié.e.s ont bénéficié d’une formation ou d’une certification en 2021.