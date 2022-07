En réponse à la déclaration récente du fondateur de Datto, la directrice financière de Kaseya, Kathy Wagner, vient de déclarer à son tour qu’il n’y aura aucun changement des avantages sociaux des employé·e·s de Datto.

Dans un message interne partagé publiquement sur Reddit, elle affirme que ce sont « de fausses informations » qui ont été publiées par Austin McChord sur les réseaux sociaux au sujet de l’avenir du personnel de Datto chez Kaseya : « Ces informations provenaient de sources secondaires, peut-être dérivées de l’interprétation de ce que notre PDG, Fred Voccola, a dit lors de plusieurs réunions publiques la semaine dernière, en s’adressant à nos employés de Datto ».

« Pour répondre aux préoccupations spécifiques qui ont été publiées en ligne, il n’y a pas de réduction de la contrepartie 401K (plan d’épargne retraite), pas de changement/réduction des prestations de congé de maternité/paternité, ni de changement/réduction des congés payés pour tous les employés de Datto. C’est ce qu’a très clairement déclaré Fred lors des réunions publiques de Boston et de Norwalk, ainsi que dans les FAQ envoyées lors de la conclusion officielle de l’accord, et c’est ce que nous réitérons dans cet email », poursuit-elle. « Fred a également déclaré que la culture des bureaux en tant que lieux de rassemblement pour les employés, les événements, les activités sociales et communautaires, etc. ne sera pas seulement rétablie mais augmentée ».

« Il peut y avoir des départs en raison de la redondance des emplois », a-t-elle écrit, en prenant l’exemple du départ du PDG de Datto, Tim Weller, « car l’entreprise n’a pas besoin de deux PDG » mais « il n’y a aucun licenciement collectif prévu. Je le répète, nous n’allons pas arriver un matin et réduire l’équipe de X%, cela n’arrivera pas ».