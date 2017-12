Ikoula annonce le recrutement une vingtaine de « Geek Specialists » pour soutenir son développement en France et à l’international. Ceux-ci rejoindront le siège de l’entreprise à Boulogne-Billancourt ainsi que Reims où se trouve l’un des datacenters de l’hébergeur, pour soutenir son développement en France et à l’international.

Au sein de la division spécialisée dans la vente de solutions d’hébergement packagées, les Geek Specialists s’appuient sur des connaissances techniques pour conseiller les clients vers les solutions et produits les plus adaptés à leurs besoins. Le cloud computing ne doit donc avoir aucun secret pour eux.

« Au-delà de la convivialité et d’un management participatif fondé sur la méritocratie, il y a chez Ikoula une culture d’entreprise gouvernée par trois « soft skills », autrement dit trois valeurs comportementales incarnées par l’ensemble des collaborateurs : le partage des connaissances et de l’information, la créativité et le sens de l’initiative, le sens de l’efficacité. C’est là une des explications de la réussite d’Ikoula », indique dans un communiqué la DRH de la société, Fanny Colette.

Ikoula envisage de recruter massivement au cours des années à venir, en doublant le nombre des salariés tous les deux ans.

Après s’être implanté aux Pays-Bas, la société a créé cette année une seconde filiale en Espagne. Le Cloud Ikoula baptisé CloudIkoulaONE est également présent aux États-Unis (Miami), Asie (Singapour), Europe (Allemagne, Pays-Bas et France). L’hébergeur revendique plus de 25.000 clients dans le monde. D’autres ancrages à l’étranger sont programmés,