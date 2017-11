Après avoir ouvert une première filiale aux Pays-Bas en 2016, Ikoula vient d’en inaugurer une seconde en Espagne. L’hébergeur informatique espère bien surfer sur la vague de l’internet qui connaît une croissance annuelle d’environ 5% par an dans le pays.

Internet est d’ailleurs un domaine que connaît bien le tout nouveau directeur d’Ikoula Espagne, puisque Jaume Freixa a œuvré dans des start-ups, chez des fournisseurs de noms de domaine, des fournisseurs de services cloud ou encore chez des éditeurs de solutions SaaS. « Notre présence en Espagne vise à mieux accompagner nos clients à tous les stades de leur développement, par un panel d’offres parmi la plus flexible et large du marché mais également par un service de proximité, centré sur l’humain, qui a fait la réputation d’Ikoula », indique le nouveau dirigeant dans un communiqué.

L’hébergeur lorgne par ailleurs de plus en plus vers l’Asie, et tout particulièrement vers Singapour et la Chine, où il propose désormais le système de paiement Alipay, développé par Alibaba, à ses clients. Afin de mieux les séduire, son site internet est désormais disponible en mandarin. « En optant pour un hébergement français, les utilisateurs chinois profitent des règles de gouvernance des données qui s’appliquent en Europe et accroissent la proximité avec leurs clients européens », explique dans un second communiqué la firme de Boulogne-Billancourt.

Membre de l’association Cispe (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), qui garantit aux clients de ses membres la possibilité de traiter et de stocker leurs données exclusivement en Europe (Union européenne et Espace économique européen), Ikoula est propriétaire de deux datacenters en France et de deux filiales à l’étranger. L’hébergeur français rayonne sur trois continents, Europe, Etats-Unis et Asie, où il revendique plus de 25.000 clients. Ikoula marcherait-il – de loin – sur les traces d’OVH ?