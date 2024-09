Le coût d’exploitation des centres de données augmente avec l’usage de l’IA couplé à la hausse des prix de l’énergie, rapporte IDC dans une nouvelle étude intitulée ‘AI Datacenter Capacity, Energy Consumption, and Carbon Emission Projections’.

L’électricité représente actuellement entre 46% et 60% des dépenses des centres de données dans le monde, d’après les estimations du cabinet d’études.

Or la consommation d’électricité augmente avec la hausse des charges de travail liée à l’intelligence artificielle. IDC prévoit que la capacité des centres de données d’IA devrait augmenter de 40% annuellement jusqu’en 2027 tandis que leur consommation d’énergie devrait augmenter de 45% environ pour atteindre 146,2 térawattheures (TWh) d’ici 2027. IDC s’attend à ce que la consommation mondiale d’électricité des centres de données double entre 2023 et 2028, pour atteindre 857 térawattheures (TWh) en 2028.

« Il existe un grand nombre d’options pour améliorer l’efficacité des centres de données, allant de solutions technologiques telles que l’amélioration de l’efficacité des puces et le refroidissement liquide à la refonte de la conception des centres de données et des méthodes de distribution de l’énergie », résume Sean Graham, directeur de recherche chez IDC. « Les fournisseurs de centres de données, y compris les services de cloud et de colocation, doivent continuer à donner la priorité à l’investissement dans les sources d’énergie renouvelables. »

L’étude souligne qu’une augmentation de 10% de l’efficacité énergétique pourrait permettre aux opérateurs de centres de données de réaliser des économies considérables.

Méthodologie :

Pour effectuer ses prévisions, IDC a envisagé un centre de données ayant une charge informatique de 1 MW en 2023, avec un PUE de 1,5 et fonctionnant à 50% de sa capacité. Il a prévu trois scénarios de croissance des prix de l’énergie en en se basant sur les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon. Dans les trois scénarios, la hausse annuelle des dépenses en électricité dépasse les 15% et se rapproche de 20%.