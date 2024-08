Les dépenses mondiales consacrées à l’intelligence artificielle vont augmenter de 29% par an au cours des quatre prochaines années, selon le cabinet d’études IDC. Elles pourraient atteindre les 632 milliards de dollars d’ici 2028, dont un tiers (202 milliards de dollars) correspondant à la vente d’outils et plateformes d’IA générative. IDC estime que l’IA sera tellement intégrée dans les outils numériques d’ici 4 ans que l’on n’utilisera même plus ce terme.

La part des Etats-Unis dans les dépenses mondiales en IA pourrait s’élever à 336 milliards de dollars en 2028, soit plus de la moitié des ventes mondiales. Les dépenses en GenAI aux États-Unis devraient atteindre 108 milliards de dollars d’ici 2028. Viennent ensuite l’Europe de l’Ouest et la Chine.

La banque-finance est le secteur qui dépensera le plus dans ce domaine (20% des dépenses mondiales en IA) d’après IDC, suivis du développement applicatif, des médias et du commerce de détail.

Les deux tiers des dépenses en logiciels seront consacrés aux applications et plateformes d’IA, ainsi qu’aux logiciels qui fournissent des outils et des ressources pour créer, former, déployer et gérer des applications d’IA.

IDC prédit que la demande en logiciels de plateforme d’IA va augmenter de 40% par an au cours des quatre prochaines années, passant de 27,9 milliards de dollars de ventes en 2023 à 153 milliards de dollars en 2028. Une grande partie des dépenses sera consacrée au développement et au déploiement d’applications d’IA et aux logiciels de systèmes d’IA. Les dépenses en matériel d’IA – serveurs, stockage et infrastructure en tant que service (IaaS) – constitueront la deuxième catégorie de dépenses technologiques la plus importante.

Ritu Jyoti, la personne en charge du groupe de recherche sur l’IA chez IDC, estime que les freins à « l’adoption de l’IA à grande échelle vont diminuer » tandis qu’un récente étude d’Arize AI révèle que la majorité des entreprises du Fortune 500 considère l’IA risquée.