Selon les dernières prévisions du cabinet IDC, les dépenses mondiales pour l’informatique en périphérie (Edge Computing) atteindront 228 Md$ en 2024, en hausse de 14% sur un an. Elles devraient continuer d’enregistrer une progression moyenne à deux chiffres pour atteindre 378 Md$ en 2028. Dans ses précédentes prévisions en mars, IDC tablait sur des dépenses de 232 Md$ en croissance de 15,4% en 2024 et sur 350 Md$ de dépenses en 2027.

Malgré cette légère révision en baisse, IDC voit toujours dans l’Edge Computing une infrastructure technologique cruciale, notamment pour soutenir la mise en œuvre de l’IA.

« À mesure que l’IA passe de la formation à l’inférence, l’informatique de pointe sera nécessaire pour répondre au besoin de réduction de la latence et d’amélioration de la confidentialité », souligne l’analyste d’IDC Dave Mc Carthy dans un communiqué. « La distribution d’applications et de données vers des emplacements périphériques permet une prise de décision plus rapide avec une congestion réduite du réseau », ajoute-t-il.

IDC inclut dans ses prévisions l’ensemble des dépenses des entreprises et des fournisseurs de services en matériel, logiciels, services professionnels et services fournis pour les solutions d’Edge Computing. Sur les 19 secteurs d’activités suivis, le secteur manufacturier est celui qui représente la plus grande part des dépenses et le secteur bancaire est celui qui connait la croissance la plus rapide.

« Les entreprises accélèrent désormais leurs investissements dans la périphérie et l’IA pour favoriser l’analyse en temps réel, l’automatisation et une expérience client améliorée, en particulier dans les secteurs de la fabrication, des services publics, de la santé et de la vente au détail. Des technologies clés telles que les appareils alimentés par l’IA, les serveurs de périphérie avec GPU et la connectivité 5G gagnent du terrain, permettant aux organisations de traiter les données plus près de la source et d’atteindre des performances plus élevées », détaille Alexandra Rotaru, responsable des données et analyses pour l’Europe chez IDC.

Toutefois, le cabinet s’attend à que ce soit le segment des fournisseurs qui connaisse la croissance moyenne la plus élevée sur la période de prévision (2023-2028).

Au niveau des dépenses en technologies, les dépenses se concentreront sur le matériel au début de la période de prévision, tirées par les processeurs d’IA et les accélérateurs des systèmes d’infrastructure. Les dépenses en services devraient cependant devenir prépondérantes d’ici 2028.

Au niveau géographique enfin, l’Amérique du Nord restera en tête des dépenses tout au long de la période de prévision, suivie par l’Europe occidentale. Les autres régions, notamment la Chine, l’Asie Pacifique et l’Amérique latine combleront toutefois en partie l’écart avec les croissances les plus rapides sur ces cinq années.