Une nouvelle vague de licenciements est lancée chez IBM et va impacter des milliers d’employés au niveau mondial, comme l’a confirmé la société cette semaine.

« Au quatrième trimestre, nous mettons en œuvre une mesure qui touchera un faible pourcentage (à un chiffre) de nos effectifs mondiaux », a déclaré un porte-parole d’IBM à Bloomberg. « Bien que cela puisse avoir un impact sur certains postes basés aux États-Unis, nous prévoyons que nos effectifs américains resteront stables par rapport à l’année précédente. »

IBM employait 270.000 personnes fin 2024, ce qui veut dire que même une réduction de 1 % de ses effectifs entraînerait la suppression de 2 700 emplois.

Ces nouveaux licenciements seraient liés à la volonté d’IBM de concentrer ses efforts sur ses activités logicielles et de services à plus forte marge. IBM a dépassé les attentes avec ses résultats du troisième trimestre mais le ralentissement de la croissance du segment Hybrid Cloud incluant Red Hat a déçu. Ce dernier a progressé de 14% contre 16% au précédent trimestre.

Selon nos confrères de The Register, se basant sur des sources internes, 45% des suppressions de postes auront lieu dans la division infrastructure du fournisseur et plus de la moitié des équipes du groupe Cloud pourraient être concernées.