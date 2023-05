Big Blue annonce l’acquisition de la start-up américano-israélienne Polar Security, spécialisée dans la sécurisation des applications SaaS et des données dans le cloud. IBM veut ainsi renforcer son offre Guardium.

Fondée en janvier 2021 à San José, en Californie, par Guy Shanny et Roey Yaacovi, Polar Security a élaboré une plateforme automatisée, sans agent et « sans impact sur la charge de travail », pour découvrir rapidement où se trouvent des données – y compris sensibles – dans les entrepôts de cloud. Ensuite, selon IBM, la solution « classifie les données, cartographie le flux potentiel et réel de ces données et identifie les vulnérabilités, telles que les mauvaises configurations, les droits excessifs et les comportements qui enfreignent les réglementations ».

Il s’agit de la cinquième acquisition de la firme d’Armonk depuis le début de l’année 2023, précise un communiqué. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués mais, selon TechCrunch, IBM aurait déboursé environ 60 millions de dollars pour cet achat.