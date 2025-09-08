Videlio complète son équipe de Direction. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour le groupe en France comme à l’international.

Rattachée à la Direction Générale, Iana TORRES devra définir et piloter la stratégie marketing et communication, accompagner l’intégration des nouvelles entités et acquisitions, fédérer les collaborateurs autour d’une communication interne engageante et accompagner les Business Units dans la conquête de nouvelles opportunités en renforçant leur visibilité, leur différenciation et leur impact auprès de leurs clients.

Diplômée d’un MBA de l’ESSEC et d’un Master en Marketing, Iana dispose de plus de vingt ans d’expérience dans des environnements technologiques et industriels (smart city, BTP, climatisation) auprès de clients publics et privés. Avant de rejoindre Videlio, elle pilotait la Direction Marketing et Communication de Fareco, filiale du Groupe Fayat, intégrateur de solutions innovantes pour la mobilité intelligente. Elle y a conduit des stratégies de croissance ambitieuses, lancé des offres digitales à forte valeur ajoutée (SaaS, Data, IA), structuré une approche sectorielle par marché vertical et déployé des campagnes de communication 360° pour accompagner les équipes commerciales en France comme à l’export.

David SARLABOUS, Directeur Général en charge du développement du groupe Videlio :

« Iana TORRES conjugue vision stratégique, pragmatisme opérationnel, expertise digitale et leadership fédérateur. Avec son équipe, elle va nous permettre de donner toujours plus de visibilité à notre offre sur l’ensemble de nos marchés en France et à l’international. »

Iana TORRES, Directrice Marketing et Communication du groupe Videlio :

« C’est avec enthousiasme que je rejoins Videlio, un Groupe en pleine croissance et à l’avant-garde de l’audiovisuel. Mon ambition est de hisser nos savoir-faire au plus haut niveau de visibilité et de fédérer nos équipes autour d’un projet commun : faire de Videlio un partenaire de référence, innovant et incontournable, au service de nos clients. »