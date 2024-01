Videlio, leader français de l’intégration de solutions audiovisuelles, renforce ses équipes pour accompagner son développement et offrir toujours plus de qualité de service à ses clients. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour le groupe qui a réalisé 10 % de croissance sur son dernier exercice et intégré 150 nouveaux collaborateurs.

Le groupe Videlio accompagne ses clients en France et dans le monde grâce à ses expertises historiques et reconnues : environnement de travail, événementiel, scénotechnique, post-production, média et croisière. Sa mission ? Concevoir, intégrer et opérer des solutions de communication audio et vidéo professionnelles sur-mesure, pour mieux collaborer, mieux communiquer, mieux apprendre et partager de l’émotion. Le groupe Videlio est très engagé dans l’accompagnement de ses clients dans leur politique RSE.

Avec 27 agences et plusieurs pôles d’expertises, le groupe emploie 1000 collaborateurs dans 7 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 359 millions d’euros en 2023.

Des opportunités à forte valeur ajoutée

Pour accompagner son plan stratégique, Videlio ambitionne cette année de poursuivre sa dynamique de recrutement en intégrant 100 nouveaux talents dans ses équipes techniques et commerciales. Dans ce contexte, le groupe propose de nombreux CDI pour des candidats expérimentés, passionnés d’audiovisuels. Le groupe investit également en recrutant une cinquantaine d’apprentis chaque année curieux de découvrir le monde de l’audiovisuel et toutes les possibilités de développement de carrière chez Videlio.

Rejoindre Videlio est une formidable opportunité d’intégrer un groupe solide qui positionne l’évolution professionnelle de ses collaborateurs comme une valeur centrale. Videlio permet ainsi aux talents les plus motivés, quel que soit leur âge, de travailler en équipe sur des projets de taille très variée et d’intégrer en continu de nouvelles expertises et de s’accomplir soit en tant qu’expert soit en tant que manager. Il s’agit d’un vrai élément différenciateur sur le marché et d’un engagement fort du groupe vis-à-vis de ses équipes.

Quelques exemples d’opportunités proposées en 2024 chez Videlio :

Au cours de l’année 2024, les agences en France métropolitaine et en Suisse ouvriront des postes tels que :

-Responsable d’affaires

-Chef de projets

-Ingénieur avant-vente

-Chef de chantier

-Programmeur audiovisuel

-Technicien audiovisuel

https://www.videlio.com/nous-rejoindre/

Florence NONY, Directrice des Ressources Humaines Groupe et RSE « Nous souhaitons nous entourer de talents confirmés ou en devenir, qui partagent nos valeurs, et souhaitent se projeter dans notre projet de croissance. Nous leur offrons l’opportunité de travailler sur des projets de grande ampleur en développant de nouveaux savoir-faire et compétences auprès de nos experts reconnus, dans un environnement à taille humaine et se faisant, de s’épanouir et d’évoluer dans une structure dynamique, agile et innovante. »