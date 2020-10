Pure Storage s’est choisi un nouveau directeur général France. Il s’agit de Hugues Heuzé, qui occupait encore récemment les fonctions de Country Manager France et responsable des activités commerciales de l’Afrique francophone de Nutanix.

Agé de 48 ans, Hugues Heuzé a derrière lui plus de 16 ans d’expérience dans l’univers des datacenters et des projets d’infrastructure IT. Un diplôme en informatique de l’Université de Rouen en poche, il débute sa carrière en tant que professeur en informatique. Après deux ans passés dans le monde de l’éducation, il bifurque vers le secteur privé où il occupe des fonctions d’administrateur de système, chef de projet, directeur technique, Services Manager et System Engineer chez Renault, Atempo, Stordata et Synerway. En 2007, il passe chez Netapp où il est successivement System Engineer, Global Account Manager et finalement Global Enterprise Manager. Hugues Heuzé avait rejoint Nutanix en mars 2016 au poste de Sales Account Manager.

Chez Pure Storage il a pour mission « d’accélérer la croissance de l’entreprise en France et de mettre en œuvre l’expérience moderne des données de Pure au service des clients ».

Son arrivée coïncide avec l’annonce de la forte croissance de la société au deuxième trimestre. Dans des conditions de marché difficiles liées au Covid-19, la firme de Mountain View a, selon IDC, enregistré dans l’Hexagone une croissance de 48,4%, surpassant nettement l’ensemble du marché dont la progression plafonne à 0,6 %. Cette prouesse, le spécialiste du stockage flash la doit à ses services d’abonnement, dont le chiffre d’affaires mondial a connu au cours de la période une hausse de 37% par rapport à l’année précédente, et notamment à son programme de consommation flexible « Pure as-a-Service ». Sur le plan international, la société a vu au cours du trimestre son chiffre d’affaires grimper de 20 % d’une année sur l’autre.

« Je suis ravi d’avoir rejoint une entreprise aussi dynamique que Pure Storage, qui place les clients au cœur de sa stratégie d’innovation, afin de leur offrir des solutions qui répondent réellement à leurs besoins », commente Hugues Heuzé dans un communiqué. « Malgré des conditions difficiles, le marché français reste dynamique : la période de télétravail généralisé a démontré aux entreprises le besoin d’avoir une solide infrastructure informatique. Je suis convaincu que Pure Storage a une réelle proposition de valeur avec une offre aussi flexible que Pure-as-a-Service pour accompagner au mieux ses clients existants et futurs. Je me réjouis de continuer à offrir à nos clients une expérience moderne des données avec la technologie de Pure pour leur permettre d’opérer leur transformation numérique. »

Pure Storage s’enorgueillit d’avoir signé récemment en France plusieurs clients importants tels que Chronoposte, Eiffage ou l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).