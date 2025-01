Hewlett Packard Enterprise remporte un contrat d’un milliard de dollars – portant sur des serveurs d’intelligence artificielle (IA) – avec le réseau social X (ex-Twitter) d’Elon Musk, selon l’agence de presse Bloomberg. L’accord est privé et Bloomberg cite des sources anonymes.

Les serveurs fournis par HPE seront installés chez X ou chez xAI, à des fins d’apprentissage automatique. Pour mémoire, la division Cray de HPE a construit les supercalculateurs El Capitan, Frontier et Aurora, trois des plus puissants systèmes au monde.

xAI, la société de conception de Grok et d’autres modèles d’IA générative, dispose actuellement de systèmes Dell et Supermicro dans son supercalculateur Colossus de 100.000 GPU à Memphis, dans le Tennessee. Ce système va être complété par 100.000 GPU supplémentaires. Elon Musk prévoit d’étendre le système à un million d’accélérateurs à l’avenir. Il est possible que la décision de X de s’approvisionner en systèmes auprès de HPE ait été motivée par le désir de trouver d’autres fournisseurs suite à l’affaire comptable de Supermicro.

Le mois dernier, X a élargi l’usage de Grok et des nouvelles capacités de génération d’images de xAI à tou·te·s les utilisateur·rice·s de X. Ce mois-ci, xAI a également lancé une application Grok autonome pour iOS.