L’ère post-Whitman commence sous de meilleurs auspices chez HPE. Le nouveau patron, Antonio Neri, a en effet annoncé des résultats supérieurs aux attentes. Le premier trimestre s’est achevé avec un chiffre d’affaires de 7,7 milliards de dollars, en hausse de 11%, bien supérieur aux 7,1 milliards de dollars attendus par les analystes. « Notre solide performance au premier trimestre prouve que nous menons la bonne stratégie et que nous améliorons son exécution. Nous enregistrons une bonne croissance à travers chaque segment d’activité », commente dans un communiqué le nouveau CEO. L’hybrid IT (datacenters et cloud) a généré 6,3 milliards de dollars (+10%), l’Intelligent Edge (IoT, sans fil…) a enregistré 620 millions de dollars (+9%) et les services financiers affichent 888 millions de dollars (+8%). On notera les fortes progressions de l’activité stockage (+24%), des ventes de serveurs (+16%) et de l’activité réseaux pour datacenters (+27%).

La région Amériques (39% du CA) enregistre une progression de 3% de ses revenus, la région EMEA (37% du CA) faisant nettement mieux avec une croissance de 15%. C’est toutefois la région Asie/Pacfique/Japon (24% du CA) qui réalise la meilleure performance avec une hausse de 20%.

Le bénéfice net a bondi à 1,5 milliard de dollars, contre 267 millions un an auparavant (+490%), grâce en grande partie à la réforme fiscale américaine adoptée au mois de décembre. Le bénéfice par action GAAP s’établit à 0,92 dollar contre 0,15 dollar au premier trimestre 2017 (+513%).

Pour le trimestre en cours, HPE s’attend à un bénéfice par action GAAP de 0,10 à 0,14 dollar et à un bénéfice par action non-GAAP de 0,29 à 0,33 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2018, le bénéfice par action GAAP est attendu entre 1,35 et 1,45 dollar.

HPE prévoit un plan de rachats d’action dans les prochains mois, une hausse de 50% du dividende pour un montant total de 7 milliards de dollars ainsi qu’un geste pour le personnel, des cadeaux permis par la réforme fiscale.