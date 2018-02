HP Inc poursuit sur sa lancée et enregistre un nouveau trimestre en croissance. Le premier trimestre de l’exercice 2018 s’est en effet clôt avec un chiffre d’affaires de 14,517 milliards de dollars, en progression de 14,5% sur un an. La région Amériques (43% du CA) enregistre une hausse de 10%, la zone EMEA (36% du CA) fait encore mieux avec une croissance de 17%. C’est toutefois la région Asie/Pacifique (21%) qui réalise la meilleure performance avec 19% de croissance. Le bénéfice opérationnel GAAP est de 973 millions de dollars. Le bénéfice net GAAP atteint 1,938 milliard de dollars, ou 1,16 dollar dilué par action, grâce à un crédit d’impôt de 1,033 milliard de dollars. En base ajustée (non-GAAP), le bénéfice par action est de 0,48 dollars contre 0,38 dollar un an auparavant. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars et à un bénéfice par action GAAP de 0,42 dollar.

La branche Printing a engrangé 5,076 milliards de dollars (+13,7%) pour un bénéfice opérationnel de 801 millions de dollars. Les ventes de matériel ont augmenté de 14% celles des consommables ont progressé de 10%.

La division Personnal Systems affiche 9,440 milliards de dollars (+14,9%) pour un bénéfice opérationnel de 337 millions de dollars. Les notebooks ont enregistré une croissance de 14% de leurs revenus et une augmentation de 8% des livraisons. Les ventes aux entreprises ont augmenté de 16% et celles au grand public de 13%.

Le constructeur a généré au cours du trimestre 977 millions de dollars. Par ailleurs 692 millions de dollars ont été retournés aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividende.

Pour le trimestre en cours la société prévoit un bénéfice dilué par action GAAP de 0,42 à 0,46 dollars. Pour l’ensemble de l’exercice elle prévoit un bénéfice dilué par action GAAP de 2,53 à 2,63 dollars.